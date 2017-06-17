17:36 17.06.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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В ОБСЕ рассказали о количестве погибших на Донбассе

Известно, что большинство смертей на востоке страны произошло именно по причине стрельбы по населенным пунктам.

В ОБСЕ рассказали о количестве погибших на Донбассе

Таким образом, с начала 2017-го года на Донбассе 47 граждан погибли, а также травмы и ранения получили еще 222 гражданина. Эти данные распространили в ОБСЕ при помощи интернета. Так. в этом году конфликт на востоке унес жизни примерно 50-ти человек и две сотни были ранены.

Также известно, что 17-го июня в штабе АТО отметили, что в течение прошлых суток террористы в местах, где проводят АТО, 67 раз открывали в сторону ВСУ огонь. В итоге один силовик погиб, а также еще трое ранены.

Как сообщал УРА-Информ, на оккупированный Донбасс Красным Крестом было отправлено примерно 17-ть тонн стройматериалов.


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