19:26 15.06.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Двое российских политиков попросили убежище в Украине

Двое мужчин прибыли в пункт пропуска между Украиной и Россией и, предъявив для контроля заграничные паспорта граждан РФ, сразу выразили намерение получить защиту на территории Украины в связи с их политическим преследованием.

Двое российских политиков попросили убежище в Украине

Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

В сообщении говорится, что россияне заявили, что находятся в одном из оппозиционных к нынешней российской власти политических блоков и попросили политического убежища на территории Украины. ВО время организационных мероприятий было установлено, что данные граждане являются представителями партии российского оппозиционера Алексея Навального и за политическую деятельность подвергаются преследованию.

В данный момент мужчины направлены в миграционную службу.

Ранее УРА-Информ сообщал, что на Львовщине три человека незаконно пересекли границу с Польшей.


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