В Одессе ликвидировали конвертационный центр с оборотом свыше 50 миллионов гривен - ФОТО

В Одессе полиция пресекла деятельность конвертационного центра.
Его месячный оборот составлял более 50 миллионов гривен. При этом часть этих денег переправлялась на финансирование вооруженных формирований так называемой "Донецкой народной республики".
Как сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины, было установлено, что центр действовал в течение 2016-2017 годов. Тут "отмывались" деньги местных коммерческих структур.
Его организаторы помогали клиентам переводить деньги в наличные и уклоняться от уплаты налогов. По предварительным оценкам, через центр ежемесячно проходило более 50 миллионов гривен.
Полиция провела обыски в офисах центра, местах проживания и автомобилях фигурантов дела и изъяли там печати фиктивных коммерческих структур, более 400 тысяч долларов, платежную и бухгалтерскую документацию, подтверждающую проведение финансовых сделок, и соответствующую компьютерную технику. Все счета этих предприятий заблокированы и открыто уголовное дело.
Напомним, как сообщал УРА-Информ, 29 мая, межрегиональный конвертационный центр с оборотом 50 миллионов гривен разоблачили в Черниговской области.