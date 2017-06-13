В Одессе ликвидировали конвертационный центр с оборотом свыше 50 миллионов гривен - ФОТО

Его месячный оборот составлял более 50 миллионов гривен. При этом часть этих денег переправлялась на финансирование вооруженных формирований так называемой "Донецкой народной республики".

Как сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины, было установлено, что центр действовал в течение 2016-2017 годов. Тут "отмывались" деньги местных коммерческих структур.

Его организаторы помогали клиентам переводить деньги в наличные и уклоняться от уплаты налогов. По предварительным оценкам, через центр ежемесячно проходило более 50 миллионов гривен.

Полиция провела обыски в офисах центра, местах проживания и автомобилях фигурантов дела и изъяли там печати фиктивных коммерческих структур, более 400 тысяч долларов, платежную и бухгалтерскую документацию, подтверждающую проведение финансовых сделок, и соответствующую компьютерную технику. Все счета этих предприятий заблокированы и открыто уголовное дело.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 29 мая, межрегиональный конвертационный центр с оборотом 50 миллионов гривен разоблачили в Черниговской области.