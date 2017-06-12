17:33 12.06.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Львовщина в 2016 году утилизировала лишь пятую часть мусора

Львовская область в прошлом году накопила около 2,7 миллиона тонн разнообразных отходов.

Львовщина в 2016 году утилизировала лишь пятую часть мусора

При этом только пятая часть всех этих отходов в итоге была утилизирована. Про это сегодня передает Госстатистики. При этом примерно половина отходов в итоге была направлена на полигоны (около 1,6 миллиона тонн). Касательно иных областей страны – ситуация также не очень утешительная. Днепропетровщина, к примеру, накопила в 2016-ом примерно 205 миллионов тонн мусора, а утилизировала при этом – только третью часть.

Как сообщал УРА-Информ, ранее кучу бытового мусора выявили на Житомирщине. Вероятнее всего, эти отходы были привезены сюда со Львовщины.


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