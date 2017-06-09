17:09 09.06.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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На Харьковщине разоблачен цех по производству "паленой" водки

В н.п. Харьков совсем недавно “накрыли” цех, в котором дельцы занимались производством “паленой” водки.

На Харьковщине разоблачен цех по производству

Эти сведения сегодня распространили в областной прокуратуре. Согласно этим данным – производство алкоголя незаконным образом выявили на складе населенного пункта. Дельцы занимались изготовлением эрзац-водки, разбавляя водой спирт. В итоге было изъято примерно три тонны такой “паленки”, а также оборудование.

Сейчас продолжают выяснять все пути сбыта подобного рода продукции. Уже было открыто производство – согласно статье 204 УК страны.

Как сообщал УРА-Информ, в нашей стране в последнее время сократились объемы производства водки.


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