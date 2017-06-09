На Харьковщине разоблачен цех по производству "паленой" водки

Эти сведения сегодня распространили в областной прокуратуре. Согласно этим данным – производство алкоголя незаконным образом выявили на складе населенного пункта. Дельцы занимались изготовлением эрзац-водки, разбавляя водой спирт. В итоге было изъято примерно три тонны такой “паленки”, а также оборудование.

Сейчас продолжают выяснять все пути сбыта подобного рода продукции. Уже было открыто производство – согласно статье 204 УК страны.

Как сообщал УРА-Информ, в нашей стране в последнее время сократились объемы производства водки.