12:16 08.06.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Лисичанске восстановлено водоснабжение

В н.п. Лисичанск оказалось полностью возобновлено водоснабжение.

В Лисичанске восстановлено водоснабжение

Так, в указанном населенном пункте, что на Луганщине на 100 процентов возобновили централизованное водоснабжение. Про это сегодня при помощи соцсети передали в Луганской ОГА. Известно, что в городе около 30-ти тысяч жителей примерно 14 дней сидели без воды, а уже седьмого июня приняли несколько непростых решений и вскоре снабжение водой восстановили.

Сейчас объем задолженности перед "Лисичанскводоканал" – 154 миллиона гривен. 24 миллиона из этой суммы – это штраф. Поэтому ранее объекты водоканала отключили от снабжения энергией.

Как сообщал УРА-Информ, ранее по итогам обстрелов Красногоровка лишилась водоснабжения.


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