На Закарпатье после урагана обесточено несколько десятков домов

В результате стихийного бедствия были повалены деревья, повреждены крыша школы и обесточены несколько десятков домов. Как сообщает пресс-служба Закарпатской областной государственной администрации, за несколько минут в поселке Банский шквальные порывы ветра почти полностью снесли крышу с одного дома и повредили еще на трех, повалены несколько десятков фруктовых деревьев.

Около 50 домов остались без света. Ветер также повредил крышу на начальной школе, - пояснили в пресс-службе. Вместе с тем глава области Геннадий Москаль отметил, что сейчас на место прибыли руководитель Раховского райгосадминистрации, аварийные и ремонтные бригады.

Электроэнергию в селе удалось восстановить еще вчера вечером, а жителям села, у которых повреждены кровли, оказана помощь материалами. Мастера уже начали ремонт крыши на начальной школе, - заверил Москаль, добавив, что до конца сегодняшнего дня восстановительные работы в Косовской Поляне будут завершены.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 7 июня гидрологическое штормовое предупреждение объявили в Закарпатье .