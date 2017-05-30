Боевики во вторник утром обстреляли сельхозпредприятие в Новолуганском, горит ферма

Тут вражеские снаряды попали на территорию сельхозпредприятие "Бахмутский аграрный союз". В результате таких действия загорелась ферма.

Как сообщает пресс-центр штаба антитеррористической операции, ссылаясь на заявление Украинской стороны Совместного центра по контролю и координации, обстрел начался около пяти часов утра.

После попадания нескольких 120-мм мин повреждены также две свинофермы. К счастью, среди работников хозяйства никто не пострадал.

Сейчас спасатели пытаются ликвидировать пожар, которые уже локализован, - говорится в сообщении пресс-центра штаба.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, по состоянию на утро вторника, 30 мая, ситуация в районе проведения антитеррористической операции остается напряженной. Однако украинские войска держат ее под своим контролем.