13:31 20.05.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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На Житомирщине выявлен грузовик со львовским мусором

В одном из сел на Житомирщине был недавно выявлен грузовик, в котором находился львовский бытовой мусор.

На Житомирщине выявлен грузовик со львовским мусором

Так, львовский мусор выявили в регионе ночью 20-го мая. Такие данные поступили из коммуникационного отделения полиции. Согласно данным – в Пулинском районе люди уже не впервые пострадали от того, что к ним свезли мусор с другой области. Они даже обнаружили и доказательства того, что мусор – именно со Львовщины.

Жители очень скоро начали бить тревогу и сообщили нужным инстанциям про событие. Вскоре приехала полиция и задержали этот грузовик, который уже проследовал в село Веселое.

Как сообщал УРА-Информ, ранее львовский бытовой мусор был замечен на одной из сельских свалок на Одесчине.


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