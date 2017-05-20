На Житомирщине выявлен грузовик со львовским мусором

Так, львовский мусор выявили в регионе ночью 20-го мая. Такие данные поступили из коммуникационного отделения полиции. Согласно данным – в Пулинском районе люди уже не впервые пострадали от того, что к ним свезли мусор с другой области. Они даже обнаружили и доказательства того, что мусор – именно со Львовщины.

Жители очень скоро начали бить тревогу и сообщили нужным инстанциям про событие. Вскоре приехала полиция и задержали этот грузовик, который уже проследовал в село Веселое.

Как сообщал УРА-Информ, ранее львовский бытовой мусор был замечен на одной из сельских свалок на Одесчине.