Прокуратура передала дело ровенской "янтарной мафии" в суд, - Луценко

Следователи передали его на рассмотрение в Печерский районный суд города Киева. Об этом в среду, 17 мая, на своей страничке в социальной сети сообщил генеральный прокурор Украины Юлий Луценко.

Он также рассказал, что в апреле по результатам досудебного расследования к уголовной ответственности был привлечен 31 человек. При этом против 25-ти из них суды вынесли обвинительные приговоры.

Среди подозреваемых - бывший заместитель прокурора Ровенской области, бывший руководитель Сарненской местной прокуратуры, бывший начальник Дубровицкого отдела Сарненской местной прокуратуры, бывший сотрудник Управления по борьбе с организованной преступностью Главного управлени МВД Украины в Житомирской области, следователь следственного управления Главного управления Национальной полиции в Ровенской области и старший оперуполномоченный по особо важным делам отдела контрразведки управления Службы безопасности Украины в Ровенской области, - пояснил Луценко, добавив, что сейчас все они отстранена от должности.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Ровенской области прокуратура совместно с полицией разоблачили группу лиц, которые организовали незаконную схему добычи янтаря. Во время обыска у них было изъято почти полтонны солнечного камня.