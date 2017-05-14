Порошенко и Гройсман поздравили Португалию с победой на Евровидении

Так, украинские политики опубликовали свои поздравления в своем микроблоге в Twitter.

"Поздравляем Португалию с победой и Украину с достойным проведением конкурса!" - написал Петр Порошенко.

В свою очередь премьер-министр Украины Владимир Гройсман также поздравил победителя Евровидения 2017 и поблагодарил украинскую команду за достойную подготовку к конкурсу.

"Искренне поздравляю Сальвадора Собрала с победой! Мы с радостью передаем эстафету Евровидения Португалии и будем с нетерпением ждать, когда Евровидение снова вернется в Украину. Хочу еще раз поблагодарить всю нашу украинскую команду, которая достойно подготовилась к проведению конкурса", - написал он в Facebook.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", победителем песенного конкурса "Евровидение-2017", финал которого завершился в Киеве, стал участник из Португалии Сальвадор Собрал с песней "Amar Pelos Dois". По результатам голосования жюри и телезрителей он получил 758 баллов.