10:44 01.05.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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На Одесчине в пункте пропуска обнаружили боеприпасы

Вчера - 30-го апреля - в пропускной пункт под названием "Серпневое" прибыл мужчина на внедорожнике.

На Одесчине в пункте пропуска обнаружили боеприпасы

Так, прибыл 43-летний молдаванин приехал на внедорожнике марки Toyota – рассказали недавно в ГПСУ. Пограничники и работники СБУ в процессе проверки указанного авто обнаружили предметы амуниции, а также боеприпасы времен войны. Мужчина вез через пункт мины, запалы, 65 миллиметровый снаряд, гильзы, саперные лопаты и многое-многое другое. По факту выявленных предметов были поставлены в известность правоохранители.

Как сообщал УРА-Информ, ранее в марте 2017-го года на Киевщине правоохранители были задержаны за сбыт разнообразного оружия.


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