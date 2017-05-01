На Одесчине в пункте пропуска обнаружили боеприпасы

Так, прибыл 43-летний молдаванин приехал на внедорожнике марки Toyota – рассказали недавно в ГПСУ. Пограничники и работники СБУ в процессе проверки указанного авто обнаружили предметы амуниции, а также боеприпасы времен войны. Мужчина вез через пункт мины, запалы, 65 миллиметровый снаряд, гильзы, саперные лопаты и многое-многое другое. По факту выявленных предметов были поставлены в известность правоохранители.

Как сообщал УРА-Информ, ранее в марте 2017-го года на Киевщине правоохранители были задержаны за сбыт разнообразного оружия.