15:19 31.01.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Ситуация в Авдеевке: силовики закрепились на краю Донецка

Комментируя сложившуюся в Авдеевке ситуацию, журналист сообщил о взятии новых мест силовиками ВСУ.

Ситуация в Авдеевке: силовики закрепились на краю Донецка

Так, силы антитеррористической операции (АТО) на данный момент продвинулись и закрепились на краю Донецка. Об этом, комментируя сложившуюся ситуацию, написал на странице в соцсети журналист Роман Бочкала.

По его данным – по итогам контрнаступательных действий сумели закрепиться под Спартаком и перейти трассу возле Царского Села. Теперь главное - чтобы силовикам не приказали отойти. Такое уже было. Взяли много новых мест. И в Крымском жарко - сообщают добровольцы. Режим "тишины" террористы больше не признают – также подчеркнул Бочкала.

Как сообщал УРА-Информ, в ГСЧС сообщили о готовности эвакуировать из Авдеевки 12 тысяч человек.


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