На этапе Кубка мира по фехтованию на шпагах отличилась украинская сборная

Такие сведения передает НОК на странице в Facebook.

"Сборная Украины по фехтованию на шпагах в составе Богдана Никишина, Максима Хвороста, Анатолия Герея и Владимира Станкевича завоевала бронзовые медали этапа Кубка мира в немецком Хайденхайме. Поздравляем и гордимся нашими фехтовальщиками!", – гласит публикация.

Как сообщал "УРА-Информ", украинская теннисистка Марта Костюк победила в юниорском турнире Открытого чемпионата Австралии. С триумфом ее поздравил президент державы Петр Порошенко.