20:24 28.01.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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На этапе Кубка мира по фехтованию на шпагах отличилась украинская сборная

Сборная Украины по фехтованию получила "бронзу" на этапе Кубка мира. Мероприятие проходило в Хайденхайме (Германия).

На этапе Кубка мира по фехтованию на шпагах отличилась украинская сборная

Такие сведения передает НОК на странице в Facebook.

"Сборная Украины по фехтованию на шпагах в составе Богдана Никишина, Максима Хвороста, Анатолия Герея и Владимира Станкевича завоевала бронзовые медали этапа Кубка мира в немецком Хайденхайме. Поздравляем и гордимся нашими фехтовальщиками!", – гласит публикация.

Как сообщал "УРА-Информ", украинская теннисистка Марта Костюк победила в юниорском турнире Открытого чемпионата Австралии. С триумфом ее поздравил президент державы Петр Порошенко.


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