17:15 26.01.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Одесской области возникла вспышка гепатита А

На данный момент известно про девять случаев заболевания гепатитом А.

В Одесской области возникла вспышка гепатита А

Так, в Татарбунарском районе Одесской области с 14-го декабря и по 23-е января было зафиксировано девять  случаев заболевания гепатитом А. Об этом сказано в сообщении на сайте Татарбунарской государственной администрации.

Сообщается, что на данный момент уже заболели четыре ученика ПТУ-23, а также четыре ученика школы I-III ступеней с. Дмитровка. Кроме того, также заболел один взрослый житель с. Дмитровка. На данный момент больные гепатитом А доставлены в инфекционное отделение Татарбунарской районной больницы.

Как сообщал УРА-Информ, в Украине на лечение вирусного гепатита выделен 121 млн грн.


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