В Одесской области возникла вспышка гепатита А

Так, в Татарбунарском районе Одесской области с 14-го декабря и по 23-е января было зафиксировано девять случаев заболевания гепатитом А. Об этом сказано в сообщении на сайте Татарбунарской государственной администрации.

Сообщается, что на данный момент уже заболели четыре ученика ПТУ-23, а также четыре ученика школы I-III ступеней с. Дмитровка. Кроме того, также заболел один взрослый житель с. Дмитровка. На данный момент больные гепатитом А доставлены в инфекционное отделение Татарбунарской районной больницы.

Как сообщал УРА-Информ, в Украине на лечение вирусного гепатита выделен 121 млн грн.