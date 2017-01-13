Боевики из минометов обстреляли ряд населенных пунктов

Только за последние сутки противник 78 раз обстрелял позиции украинских военных на Донбассе. Как сообщает УРА-Информ, ссылаясь на данные пресс-центр АТО, опубликованных в социальных сетях в пятницу утром, 13 января, в результате таких действий трое наших военных были ранены.

Вместе с тем, на мариупольском направлении противник обстрелял ряд населенных пунктов. Так в районе Водяного и Широкино били из минометов. Павлополь, Гнутово, Красногоровку, Марьинку, Водяное и Широкино обстреливали из гранатометов и стрелкового оружия. БМП вела огонь по Талаковке, а под Широкино и Талаковке весь день работал снайпер.

На луганском направлении боевики из 152-мм артиллерии обстреляли населенные пункты Калиново-Попасная и Новозвановка. Из 120 и 82 мм минометов боевики вели огонь по Золотому, Сентяновке, Новозвановке и Крымскому. Из гранатометов и стрелкового оружия - по Новозвановке и Новоалександровке.

На донецком направлении из 120 и 82 мм минометов велся огонь по Луганскому, Троицкому и Зайцево. Из гранатометов и стрелкового оружия обстреливали позиции ВСУ в районе Каменки, Луганского, Зайцево, Авдеевки и Троицкого. По Луганскому огонь вела БМП противника.

Напомним, в среду, 11 января, российские наемники продолжили нарушать режим тишины. За вчерашний день боевики 62 раза открывали огонь по позициям военнослужащих вооруженных сил Украины в зоне проведения Антитеррористической операции. В результате таких действия погиб один военнослужащий украинской армии. Еще один боец получен ранение.