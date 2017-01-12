Обвинительный акт против Януковича будет передан в суд в январе, - Матиос

ГПУ подозревает его в государственной измене. Об этом в четверг, 12 января, в эфире одного из украинских телеканалов заявил главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос.

Он также пояснил, что гражданин Украины, который является субъектом государственной измены, обратился, имея бэкграунд бывшего главы государства, к президенту другого страны с просьбой ввести войска на территорию своей страны.

Поэтому уже в январе обвинительный акт будет направлено в суд, - заверил Матиос.

Напомним, Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко ранее заявил судебный процесс против Януковича начнется в первой четверти следующего года.

Как сообщал УРА-Информ, 28 ноября Луценко в Святошинском районном суде Киева объявил сообщение о подозрении в видеорежиме Януковичу в государственной измене , пособничестве представителям власти РФ в умышленных действиях, совершенных с целью совершения изменения границ территории госграницы Украины и ведения агрессивной войны.