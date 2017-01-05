Фотограф Обамы опубликовал архив лучших снимков 2016 года

Об этом сообщаеся на сайте Белого дома.

Как отмечается, фотограф опубликовал подборку лучших фотографий президента США Барака Обами за 2016 год.

"В подборку включены и исторические моменты, но в большинстве своем я хотел показать закадровые моменты, которые помогут людям взглянуть на жизнь президента и первой леди", - отметил Соуза.

Однако эта станет последней, поскольку вместе с окончанием президентского срока Барака Обамы закончится и работа его официального фотографа в Белом доме.

Напомним, как сообщал "Ура-Информ", ранее Барак Обама с женой Мишель снялись в невероятно искренней и красивой фотосессии.