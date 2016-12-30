За сутки в зоне АТО трое силовиков получили ранения

При этом трое бойцов АТО получили ранения. Об этом в рамках брифинга сообщил спикер Минобороны по вопросам АТО Александр Мотузянык. По его словам – в течение прошлых суток в результате ведения боевых действий ни один украинский силовик не погиб, однако трое наших военных получили ранения.

Как сообщал УРА-Информ, за последние сутки в зоне АТО ситуация оставалась напряженной. Террористы 45 раз открывали огонь по позициям силовиков, продолжая нарушать режим тишины. По всем направлениям активизировались снайперы. Огонь активно велся возле Талаковки и Гнутово.