Климкин в Вашингтоне призвал ужесточить санкции против России

Такую точку зрения он озвучил в четверг, 15 ноября, во время своего выступления в вашингтонском Фонде наследия по случаю 85-й годовщины Голодомора в Украине в 1932-1933 годах. При этом он резко раскритиковал правительства России, которое, по его словам, хочет уничтожить свободную и демократическую Украину.

Существующие санкции в отношении России не только должны оставаться в силе, они должны быть усилены в дальнейшем, - заявил глава дипломатической службы Украины.

Вместе с тем в посольстве Украины в Соединенных Штатах сообщили, что министр иностранных дел Украины проинформировал собеседников об актуальной ситуации на временно оккупированных территориях Донбасса и в Крыму, а также по осуществляемых в Украине реформ, а также вместе с послом Украины и представителями диаспоры возложили цветы к Мемориалу жертв Голодомора в американской столицы.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Европейский союз может ввести санкции против лиц, ответственных за так называемые " выборы" на оккупированной территории Донецкой и Луганской областей. В список могут войти пять человек. Об этом в четверг, 15 ноября, в своем Twitter сообщил корреспондент "Радио Свобода" Рикарда Йозвяка. По его словам, министры иностранных дел Евросоюза должны принять решение в понедельник, 19 ноября.