Полторак заявил об увольнении двух своих заместителей

По словам министра, уволены они будут в соответствии с новыми правилами, по новой методике. Помимо этого, он добавил, что приказ министра обороны, определяющий категории чиновников, которые подлежат увольнению, практически закончен.

В соответствии с новыми правилами, первым был уволен сам министр обороны. 13 октября 2018 года он подал рапорт об увольнении с военной службы президенту Украины Петру Порошенко. Тот его подписал, но предложил Полтораку продолжить возглавлять Минобороны в качестве гражданского министра.

Степан Полторак заявил, что нововведение будет применяться и к увольнению военных, служащих по контракту.

Стоит отметить, что ранее при увольнении из рядов ВСУ военнослужащему просто вручали удостоверение.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", президент Украины Петр Порошенко внес изменения в указ об вольнении военнослужащих срочной службы в запас и проведения очередных призывов в 2018 году.