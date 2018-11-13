Парламент не будет реагировать на фейковые "выборы" на Донбассе, - Парубий

Это слишком ничтожное событие для того, чтобы реагировать на него в парламенте. Об этом во вторник, 13 ноября, в Вильнюсе заявил глава украинского парламента Андрей Парубий.

По его словам, этим событием Российская Федерация продемонстрировала, что она не планирует никаких договоренностей.

Это фактически прямой ход РФ к срыву любых мирных договоренностей и демонстрация ее одностороннего выхода из мирных переговоров. Я думаю, ответ может быть только один - это не только продолжение, но и ужесточение санкций против России, и я уверен только такой должна быть реакция цивилизованного мира на тот спектакль, который они называют проведением выборов,- подчеркнул глава парламента.

Напомним, министры иностранных дел стран-членов Европейского союза 19 ноября соберутся в Брюсселе. Главы МИД будут обсуждать "выборы" на Донбассе и ситуацию в Азовском море.

Как сообщал УРА-Информ, в понедельник, 12 ноября, на заседании Постоянного совета Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе около 40 стран осудили псевдовыборы на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. При этом 28 стран-членов Европейского союза, Канада, Соединенные Штаты Америки, Турция, Швейцария, Норвегия, Грузия, Молдова, Азербайджан, а также другие страны признали нарушение международного права, суверенитета Украина и городских соглашений.