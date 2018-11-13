13:57 13.11.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Парламент не будет реагировать на фейковые "выборы" на Донбассе, - Парубий

Верховная рада Украины реагировать на проведение фейковых "выборов", устроенных Россией на оккупированном Донбассе постановлениями не будет.

Парламент не будет реагировать на фейковые

Это слишком ничтожное событие для того, чтобы реагировать на него в парламенте. Об этом во вторник, 13 ноября, в Вильнюсе заявил глава украинского парламента Андрей Парубий.

По его словам, этим событием Российская Федерация продемонстрировала, что она не планирует никаких договоренностей.

Это фактически прямой ход РФ к срыву любых мирных договоренностей и демонстрация ее одностороннего выхода из мирных переговоров. Я думаю, ответ может быть только один - это не только продолжение, но и ужесточение санкций против России, и я уверен только такой должна быть реакция цивилизованного мира на тот спектакль, который они называют проведением выборов,- подчеркнул глава парламента.

Напомним, министры иностранных дел стран-членов Европейского союза 19 ноября соберутся в Брюсселе. Главы МИД будут обсуждать "выборы" на Донбассе и ситуацию в Азовском море.

Как сообщал УРА-Информ, в понедельник, 12 ноября, на заседании Постоянного совета Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе около 40 стран осудили псевдовыборы на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. При этом 28 стран-членов Европейского союза, Канада, Соединенные Штаты Америки, Турция, Швейцария, Норвегия, Грузия, Молдова, Азербайджан, а также другие страны признали нарушение международного права, суверенитета Украина и городских соглашений.


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