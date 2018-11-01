08:17 01.11.2018 | Политика | Новости
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Варшава намерена укрепить отношения с ближайшими соседями

Глава Министерства иностарнных дел Польши Яцек Чапутович подчеркнул, что Польша хочет улучшения отношений с соседями, в частности с Беларусью и Украиной

Варшава намерена укрепить отношения с ближайшими соседями

Об этом он сообщил во время своего двухдневного визита в Беларусь.

Он также принял участие в конференции, посвященной вопросам безопасности и встретился главой белорусской дипломатии Уладзимиром Макеем.

Министр подчеркнул, что Польша хочет улучшения отношений с соседями, в частности с Беларусью и Украиной. А условием такого сотрудничества является соблюдение международного права.

Глава польской дипломатии напомнил, что Польша вместе со Швецией была инициатором программы Восточного партнерства, и в дальнейшем хочет продолжать развивать сотрудничество в рамках этой инициативы.

“Мы стремимся преодолевать разделения Восток-Запад”, - подчеркнул дипломат.

К слову, в четверг министр планирует посетить польские места памяти в Беларуси, в том числе военное кладбище в Дуниловичах, на котором покоятся польские солдаты - участники войны 1920 года.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ" окружная прокуратура в Варшаве начала уголовное производство против украинской фирмы по разработке компьютерных игр Aliens Games через выпуск видеоигры о нацистских лагерях смерти в Польше.


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