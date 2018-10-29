Меркель заверила, что больше не претендует на пост главы ХДС

Она больше не будет выдвигать свою кандидатуру на выборах, которые пройдут в декабре текущего года. Как сообщает Deutsche Welle, об этом в понедельник, 29 октября, сообщил источник в партии.

Там также напомнили, это Меркель занимала эту должность 18 лет. Вместе с тем сама канцлер заявила, что намерена сохранить за собой пост канцлера Германии.

Напомним, рейтинг правящего в Германии блока христианских партий, возглавляемого Ангелой Меркель, упал до самого низкого показателя в истории.

Как сообщал УРА-Информ, уоалиционная Социал-демократическая партия Германии дала партнерам из блока канцлера ФРГ Ангелы Меркель время до 2019 года, чтобы проявить результат в политике правительства, угрожая прекратить альянс, если не произойдет улучшение после потери партиями позиций на региональных выборах в воскресенье.