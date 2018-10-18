В четверг депутаты начнут рассматривать законопроект о госбюджете-2019

Депутаты также сегодня должны проголосовать Кодекс Украины по процедурам банкротства. Эти вопросы стоят в повестке дня сегодняшнего заседания.

При этом следующим вопросом парламент рассмотрит включение в повестку дня и принятия внесенный накануне президентом проекте Закона №9208 об особенностях пользования Андреевской церковью Национального заповедника "София Киевская".

Также в повестке дня значится проект Закона№ 9069 о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно предприятий железнодорожного транспорта, имущество которых расположено в районе отпора и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях, и в районе проведения антитеррористической операции, и Проект Закона 9139 о внесении изменений в Закон Украины "О осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрет пропаганды их символики" (относительно осуждения и запрета "русского мира" в Украине).

Кроме того, парламентарии должны рассмотреть проект Закона №7017 о внесении изменения в Уголовный кодекс Украины относительно ответственности за незаконное пересечение государственной границы.

Также в повестке дня значится проект Закона №8044 о внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины (относительно правовой основы для внедрения среднесрочного бюджетного планирования) и проект Закона №8043 о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно внедрения среднесрочного бюджетного планирования.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Порошенко в среду внес в Верховную раду Украины законопроект о передаче Андреевской церкви Константинополю. Соответствующий документ опубликован на сайте парламента. По словам Порошенко, решение о передаче Андреевской церкви Вселенскому патриарху согласовано с церковными иерархами.