Рада разблокировала выплату поддержки семей заложников Кремля

Документ поддержали 249 народных депутатов. При этом, представляя проект его автор Ирина Геращенко объяснила, что на этом год было выделено 96 миллионов

гривен для поддержки семей украинцев-политзаключенных Кремля, в частности, на помощь адвокатов. Однако Кабинет министров не мог их использовать из-за того, что, по словам политика, "там была некорректно прописана эта строка в бюджете".

Таким образом, проголосованный технический закон приводит наименование бюджетной программы "Меры по защите и обеспечению прав и интересов лиц, лишенных личной свободы в результате действий незаконных вооруженных формирований и/или органов власти РФ на отдельных территориях Донецкой и Луганской областей, где органы государственной власти временно не осуществляют свои полномочия, и временно оккупированной территории Украины, а также поддержки указанных лиц и членов их семей" в соответствие с положениями закона "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях".

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в конце июля Ирина Геращенко и уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова подали в Кабинет министров запрос о выделении социальной помощи семьям украинских политзаключенных.