13:15 03.09.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Порошенко внес в парламент проект изменений в Конституцию об интеграции Украины в ЕС и НАТО

В понедельник, 3 сентября, президент Украины Петр Порошенко зарегистрировал в Верховной раде Украины проект изменений в Конституцию Украины относительно стремления интеграции Украины в НАТО и Европейский союз.

Порошенко внес в парламент проект изменений в Конституцию об интеграции Украины в ЕС и НАТО

Об этом сообщила представитель президента в парламенте Ирина Луценко. По ее словам, внесены будут изменения в статьи 85, 102 и 116, которыми предусмотрена ответственность Верховной рады, президента Украины, а также Кабинета министров Украины по закреплению европейского и евроатлантического направления.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, президент Петр Порошенко будет настаивать на закреплении в Конституции стремления Украины присоединиться к Европейскому союзу и вступить в НАТО.

В конце августа он отметил, что юристы нашли формулу, как это сделать оптимально и быстро. К открытию сессии Верховной рады, которое запланировано на 4 сентября, подам соответствующий законопроект.


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