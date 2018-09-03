Порошенко внес в парламент проект изменений в Конституцию об интеграции Украины в ЕС и НАТО

Об этом сообщила представитель президента в парламенте Ирина Луценко. По ее словам, внесены будут изменения в статьи 85, 102 и 116, которыми предусмотрена ответственность Верховной рады, президента Украины, а также Кабинета министров Украины по закреплению европейского и евроатлантического направления.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, президент Петр Порошенко будет настаивать на закреплении в Конституции стремления Украины присоединиться к Европейскому союзу и вступить в НАТО.

В конце августа он отметил, что юристы нашли формулу, как это сделать оптимально и быстро. К открытию сессии Верховной рады, которое запланировано на 4 сентября, подам соответствующий законопроект.