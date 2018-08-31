Из Крыма начали массово выгонять украинцев

Об этом сегодня, 31 августа, сообщил пресс-центр "Крымской правозащитной группы".

Установлено, что с начала аннексии полуострова в судах Крыма рассмотрели 8479 дел по статье о нарушении условий проживания в России.

В 6972 случаях суд уже вынес решение о наказании.

В 37% случаев кроме штрафа наказанием была депортация из полуострова. У многих из тех, кого депортировали, в Крыму остались семьи или близкие.

Всего с начала аннексии Крыма уже депортировали около 2,5 тыс. граждан, среди которых преимущественно украинцы.

Как сообщал "УРА-Информ", незаконный "глава республики Крым" Сергей Аксенов подал иск в украинский суд с требованием снять с него санкции, введенные Советом национальной безопасности и обороны Украины.