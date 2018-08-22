Латвия и Эстония намерены взыскать с России плату за советскую оккупацию

Соответствующее решение было принять после встречи в Риге министры двух стран. Во время встречи они заявили о необходимости сохранения памяти о советской оккупации.

Как сказано в совместном заявлении двух министров, опубликованном в среду, 22 августа, на сайте министерства юстиции Эстонии, министры подчеркнули важность сохранения памяти о человеческих потерях, понесенных из-за советской оккупации, и изучения возможностей выдвинуть требование о возмещении ущерба к Российской Федерации как правопреемнице Советского Союза.

Ими были представлены друг другу планы возможных действий, среди которых и на уровне ООН.

Напомним, в апреле 2016 года специальная комиссия объявила, что примерный ущерб, который был нанесен экономике Латвии за время оккупации СССР, составляет 185 миллиардов евро. Также демографические потери и ущерб в окружающей среде был оценен в несколько десятков миллиардов евро.

Как сообщал УРА-Информ, парламентарии стран Балтии призвали Евросоюз добиться освобождения Сенцова. Депутаты парламентов Эстонии, Латвии и Литвы направили лидерам Европейского Союза обращение с призывом оказать давление на российские власти, чтобы добиться немедленного освобождения украинского режиссера Олега Сенцова и других украинских политзаключенных.