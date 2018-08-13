Закон о нацбезопасности поддержали все партнеры Украины по НАТО, - Порошенко

Об этом Президент сообщил на своей страничке в Facebook.

По словам Порошенко, данный закон также получил высокую оценку и поддержку всех партнеров по НАТО. Вместе с тем лидер страны подчеркнул, что за соответствующий документ проголосовали 248 народных депутатов.

Закон определяет основы и принципы национальной безопасности и обороны, цели и основные принципы государственной политики, которые будут гарантировать обществу и каждому гражданину защиту от угроз.

В частности, в нем уточнены полномочия Президента относительно стратегического руководства Нацгвардией через Генеральный штаб ВСУ во время военного положения.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Президент Украины Петр Порошенко одобрил законопроект №6490-д, согласно которому семейные фермерские хозяйства отнесли к плательщикам единого налога 4-й группы.