17:55 13.08.2018 | Политика | Новости
100201187:roman_z

Духовный лидер Ирана приказал правительству не общаться с США

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи запретил иранскому правительству проведения любых переговоров с США.

Духовный лидер Ирана приказал правительству не общаться с США

По его словам, Америка никогда не оставалась верной своим обещаниям, данным во время переговоров.

Таким образом Хаменеи отверг предложение администрации Дональда Трампа провести двусторонние переговоры по иранской ядерной программе и иранской политики на Ближнем Востоке.

Впоследствии Хаменеи объяснил свое решение тем, что не стоит вести переговоры с таким лживым правительством. Он также отметил, что даже если Тегеран и пойдет на переговоры с Вашингтоном, то "этого никогда не произойдет при нынешней администрации" США.

Как сообщал "УРА-Информ", на юго-западе Ирана сотни людей вышли на акции протеста из-за нехватки питьевой воды в регионе. Сообщается, что в городе Хоррамшар, примерно в 650 километрах от Тегерана, собрались протестующие, которые скандировали лозунги против иранской власти. На место демонстраций прибыли правоохранители, которые сразу же принялись разгонять активистов.


Поделиться
Читайте также:
 
"Талибан" штурмует афганский город Газни "Укроборонпром" обновил основной танк для армии - ВИДЕО В Италии рассказали, как вербовали боевиков для Донбасса Совет судей соберется из-за дела Кернеса
Фоторепортаж
За один день птицефабрика перерабатывает 0,5 млн т птицы
"Винницкая птицефабрика" Группы МХП — самая большая в Украине и вторая по величине в Европе
Посетители сделали снимки на фоне огромных травяных скульптур
Выставку цветов "Мир великанов" посетило рекордное количество людей
Поклонники в восторге от выступления артиста
Это успех: MELOVIN собрал аншлаг на концерте в Киеве после "Евровидения"
Роскошную корону завоевала 18-летняя Анжелика Холоимова
В Киеве прошел конкурс "Мисс-Киев 2018"
Бои между украинскими бойцами и пророссийскими террористами длились с 26 мая 2014-го до 21 января 2015 года
В сети показали новые фото со времен обороны Донецкого аэропорта - ФОТО



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив