Духовный лидер Ирана приказал правительству не общаться с США

По его словам, Америка никогда не оставалась верной своим обещаниям, данным во время переговоров.

Таким образом Хаменеи отверг предложение администрации Дональда Трампа провести двусторонние переговоры по иранской ядерной программе и иранской политики на Ближнем Востоке.

Впоследствии Хаменеи объяснил свое решение тем, что не стоит вести переговоры с таким лживым правительством. Он также отметил, что даже если Тегеран и пойдет на переговоры с Вашингтоном, то "этого никогда не произойдет при нынешней администрации" США.

Как сообщал "УРА-Информ", на юго-западе Ирана сотни людей вышли на акции протеста из-за нехватки питьевой воды в регионе. Сообщается, что в городе Хоррамшар, примерно в 650 километрах от Тегерана, собрались протестующие, которые скандировали лозунги против иранской власти. На место демонстраций прибыли правоохранители, которые сразу же принялись разгонять активистов.