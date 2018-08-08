08:15 08.08.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
100200793:Polishuk

Порошенко выразил поддержку территориальной целостности Грузии

В день десятилетней годовщины начала российской агрессии против Тбилиси президент Украины Петр Порошенко выразил поддержку суверенитета Грузии.

Порошенко выразил поддержку территориальной целостности Грузии

Как написал в среду утром, 8 августа, глава государства на своей страничке в социальной сети, ровно десять лет назад российская агрессивная машина решилась раскрыть свою истинную сущность. Дерзкая агрессия Москвы против Тбилиси стала показательной демонстрацией всему мировому сообществу, что Кремль больше не собирается жить по правилам добрососедства и уважать международное право, - отметил президент, подчеркнув, что для Москвы более близкими являются имперские амбиции и "вечное тяготение к захвату чужих территорий".

Каким бы четким ни был этот сигнал, к сожалению, тогда услышали его далеко не все. Иначе не было бы агрессии против Украины, торпедирование европейского и трансатлантического мира и безопасности, вмешательства во внутренние дела тех государств, которые Кремль продолжает считать врагами, - написал Порошенко.

Также он отметил, что совместными усилиями удастся прекратить агрессию Москвы против Украины и Грузии.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Украина требует, чтобы Российская Федерация прекратила оккупацию территории Грузии, которая длится уже десять лет. Украина поддерживает последнюю мирную инициативу Грузинского правительства "Шаг к лучшему будущему", которая направлена на примирение и урегулирование конфликта. Об этом в понедельник, 6 августа, заявило Министерство иностранных дел Украины.


Поделиться
Читайте также:
 
США вновь готовят новые пошлины на товары из Китая В Днепропетровской области в аварию попал рейсовый автобус, двое погибли, 13 травмированы Порошенко по телефону переговорил с Помпео В Каменском умер заместитель городского головы, упав с велосипеда
Фоторепортаж
За один день птицефабрика перерабатывает 0,5 млн т птицы
"Винницкая птицефабрика" Группы МХП — самая большая в Украине и вторая по величине в Европе
Посетители сделали снимки на фоне огромных травяных скульптур
Выставку цветов "Мир великанов" посетило рекордное количество людей
Поклонники в восторге от выступления артиста
Это успех: MELOVIN собрал аншлаг на концерте в Киеве после "Евровидения"
Роскошную корону завоевала 18-летняя Анжелика Холоимова
В Киеве прошел конкурс "Мисс-Киев 2018"
Бои между украинскими бойцами и пророссийскими террористами длились с 26 мая 2014-го до 21 января 2015 года
В сети показали новые фото со времен обороны Донецкого аэропорта - ФОТО



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив