Порошенко выразил поддержку территориальной целостности Грузии

Как написал в среду утром, 8 августа, глава государства на своей страничке в социальной сети, ровно десять лет назад российская агрессивная машина решилась раскрыть свою истинную сущность. Дерзкая агрессия Москвы против Тбилиси стала показательной демонстрацией всему мировому сообществу, что Кремль больше не собирается жить по правилам добрососедства и уважать международное право, - отметил президент, подчеркнув, что для Москвы более близкими являются имперские амбиции и "вечное тяготение к захвату чужих территорий".

Каким бы четким ни был этот сигнал, к сожалению, тогда услышали его далеко не все. Иначе не было бы агрессии против Украины, торпедирование европейского и трансатлантического мира и безопасности, вмешательства во внутренние дела тех государств, которые Кремль продолжает считать врагами, - написал Порошенко.

Также он отметил, что совместными усилиями удастся прекратить агрессию Москвы против Украины и Грузии.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Украина требует, чтобы Российская Федерация прекратила оккупацию территории Грузии, которая длится уже десять лет. Украина поддерживает последнюю мирную инициативу Грузинского правительства "Шаг к лучшему будущему", которая направлена на примирение и урегулирование конфликта. Об этом в понедельник, 6 августа, заявило Министерство иностранных дел Украины.