Украинский политзаключенный Костенко вышел на свободу - ФОТО

Об этом Громадському сообщил член Общественной наблюдательной комиссии Кировской области Денис Шадрин.

Как отмечает издание, советник Уполномоченного Верховной Рады по правам человека Елена Мячина сообщила, что консул Украины пока не сообщал информации о Костенко, но этим вопросом занимаются.

Вскоре информацию об освобождении Костенко подтвердила Украинский омбудсмен Людмила Денисова.

Как написала она на своей странице в Facebook, сейчас Александр находится с Консулом Украины и они направляются в Москву в Посольство. Украинец уже находится под юрисдикцией нашей страны.

Напомним, что крымчанин Александр Костенко принимал активное участие в событиях на Майдане в Киеве. В мае 2015-го жителя Симферополя Александра Костенко крымский "суд" приговорил к четырем годам и двум месяцам якобы за нанесение травм сотруднику крымского "Беркута" в Киеве.

Как сообщал "УРА-Информ", Польша, США и несколько других стран готовят обращение по украинскому политзаключенному, осужденному в России, Олегу Сенцову. Отмечается, что польские дипломаты участвуют в разработке декларации с призывом об освобождении украинца. Документ будет адресован российскому представителю по правам человека и ряду министерств и ведомств.