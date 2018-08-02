Харьковская область отгородится "Стеной" от России уже в этом году

Об этом заявил заместитель главы МВД Вадим Троян во время рабочего визита в Восточное региональное управление Государственной пограничной службы, сообщает пресс-служба МВД.

Троян также отметил, что в Харьковской области протяженность границы составляет 270 километров. 220 из них уже обустроены.

В рамках обустройства границы появятся десятки километров противотранспортных рвов, металлические заборы, контрольно-следовые полосы, современные камеры и техника. В целом, проект планируют завершить к 2020 году.

Как сообщал "УРА-Информ", власти Дании единогласно проголосовали за строительство стены на границе с Германией.