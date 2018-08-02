16:52 02.08.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
100200448:roman_z

Харьковская область отгородится "Стеной" от России уже в этом году

Работы по обустройству границы с Россией в Харьковской области будут завершены до конца года, а следующим участком этого проекта будет Сумская область.

Харьковская область отгородится

Об этом заявил заместитель главы МВД Вадим Троян во время рабочего визита в Восточное региональное управление Государственной пограничной службы, сообщает пресс-служба МВД.

Троян также отметил, что в Харьковской области протяженность границы составляет 270 километров. 220 из них уже обустроены.

В рамках обустройства границы появятся десятки километров противотранспортных рвов, металлические заборы, контрольно-следовые полосы, современные камеры и техника. В целом, проект планируют завершить к 2020 году.

Как сообщал "УРА-Информ", власти Дании единогласно проголосовали за строительство стены на границе с Германией.


Поделиться
Читайте также:
 
В Греции задержали пиромана, который поджигал лес Украина выделила на Евровидение более полумиллиарда гривен Парубий подписал закон о погашении долгов перед шахтерами В Киеве нет ни одного легального киоска с шаурмой
Фоторепортаж
За один день птицефабрика перерабатывает 0,5 млн т птицы
"Винницкая птицефабрика" Группы МХП — самая большая в Украине и вторая по величине в Европе
Посетители сделали снимки на фоне огромных травяных скульптур
Выставку цветов "Мир великанов" посетило рекордное количество людей
Поклонники в восторге от выступления артиста
Это успех: MELOVIN собрал аншлаг на концерте в Киеве после "Евровидения"
Роскошную корону завоевала 18-летняя Анжелика Холоимова
В Киеве прошел конкурс "Мисс-Киев 2018"
Бои между украинскими бойцами и пророссийскими террористами длились с 26 мая 2014-го до 21 января 2015 года
В сети показали новые фото со времен обороны Донецкого аэропорта - ФОТО



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив