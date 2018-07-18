Мэй пригрозила России возмездием за отравление в Солсбери

Об этом премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила в среду в британском парламенте во время последнего раунда ответов на вопросы депутатов Палаты общин перед парламентскими каникулами.

Глава британского правительства известила парламентариев о том, что подняла во время недавних переговоров с президентом США Дональдом Трампом тему событий в Солсбери.

Как заявила глава правительства, она подняла этот вопрос перед президентом Трампом и США, как и многие другие страны, предприняли действия против России, что продемонстрировало единый международный фронт против РФ, который стал очень четким посланием, что страны ЕС не принимают такого поведения. Это не то поведение, которое Россия может осуществлять безнаказанно, – заявила британский премьер.