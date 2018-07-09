15:12 09.07.2018 | Политика | Новости
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Финляндия и Швеция договорились о совместном оборонном сотрудничестве

Министры обороны Финляндии Юсси Ниинистё и Швеции Петер Хультквист договорились о подписании совместного меморандума в сфере оборонного сотрудничества.

Финляндия и Швеция договорились о совместном оборонном сотрудничестве

По словам министра Финляндии, согласно подписанному документу, между странами будет действовать договоренность в условиях мира, кризиса и войны.

Данная договоренность обеспечивает оборонное сотрудничество между Финляндией и Швецией, в целях которого будут перечислены все сферы. Однако, меморандум о взаимопонимании не налагает обязательств по взаимной обороне, передает газета Helsingin Sanomat.

Стоит добавить, что страны договорились о его возникновении из-за значительного усиления двустороннего сотрудничества в области обороны. Так, Вооруженные силы двух государств регулярно участвуют в учениях, проводимых друг у друга, а также в учениях, проводимых в странах НАТО.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", в Вашингтоне министры обороны США, Финляндии и Швеции подпишут соглашение об оборонном сотрудничестве трех стран. По ловам министра обороны Швеции, целью соглашения является обеспечение большей стабильности. Таким образом, усиление трехстороннего сотрудничества является естественным продолжением этого курса.


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