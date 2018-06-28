Украина направила ноту российскому МИД относительно допуска Денисовой к Сенцову

В нем Украине высказывает решительный протест по поводу недопуска украинского омбудсмена Людмилы Денисовой к украинскому политзаключенному Олегу Сенцову. Как сказано в заявлении, опубликованном на сайте украинского омбудсмена в четверг, 28 июня, по непонятным для Украины причинами, несмотря на выполнение Посольством предусмотренных формальностей, администрация пенитенциарного заведения отказала в посещении Людмиле Денисовой Олега Сенцова.

В свою очередь спикер Министерства иностранных дел Украины Марьяна Беца в своем Twitter написала, что МИД требует беспрепятственный допуск Денисовой к Сенцову. Россия продолжает свои политические игры. Цена - человеческая жизнь. Требуем обеспечить беспрепятственный допуск Денисовой к украинским политзаключенным, - говорится в сообщении.

Посольство Украины в РФ также отмечает, что данная ситуация свидетельствует о нежелании российской стороны содействовать украинскому омбудсмену в реализации достигнутых договоренностей между президентом Украины Петром Порошенко и президентом РФ Владимиром Путиным, что ведет к их срыву. Учитывая указанное, украинская сторона выразила решительный протест и призвала РФ к немедленному принятию решения по допуску Людмилы Денисовой в отношении гражданина Украины Олега Сенцова. А также в нормализации ситуации с осуществлением других мониторинговых визитов омбудсменов двух стран, - говорится в сообщении.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что в четверг, 28 июня, встретилась в колонии с заключенным Олегом Сенцовым. По ее словам, он находится в удовлетворительном состоянии. Как пишет ТАСС, цитируя слова российского омбудсмена, Сенцов в хорошей эмоциональной форме, он ходит, интересуется происходящим в мире, смотрит телевизор, новости и футбол, пишет сценарий для фильма.