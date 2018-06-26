Трамп может встретиться с Путиным в Хельсинки

Об этом сообщает Politico. По данным СМИ, окончательного решения о том, где и когда пройдет встреча президентов США и России, пока не принято.

Вместе с тем издание отмечает, что все идет к тому, что саммит состоится в столице Финлянди.

Пр при этом в Белом доме официально информацию о выборе Хельсинки пока не комментируют. О том, что столица Финляндии рассматривается в качестве возможного места встречи Путина и Трампа, также сообщает Reuters со ссылкой на неназванного американского чиновника.

Также отмечается, что в прошлом году президент Финляндии Саули Ниинисто во время встречи глав Арктического региона заявлял, что столица его страны готова принять возможную встречу Трампа и Путина.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что предстоящая встреча президентов США и Российской Федерации Дональда Трампа и Владимира Путина отвечает подходу НАТО к диалогу с Россией. Также сообщалось, что президент США Дональд Трамп планирует во время июльской поездки в Европу встретиться с российским президентом Владимиром Путиным. В то же время The Washington Post писал, что команда Трампа игнорирует его пожелание о начале подготовки встречи с российским президентом Владимиром Путиным.