11:59 22.06.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Закон о нацбезопасности начнет действовать до июльского саммита НАТО, - Парубий

Закон о национальной безопасности будет подписан и введен в действие до июльского саммита НАТО в Брюсселе 11-12 июля 2018 года.

Закон о нацбезопасности начнет действовать до июльского саммита НАТО, - Парубий

Для его имплементации необходимо разработать новый проект о службе безопасности. Об этом в пятницу, 22 июня, сообщил председатель Верховной Рады Андрей Парубий.

По его словам, нужно разработать также новый закон о разведке, о прозрачных закупках в оборонном секторе, а также создать в Верховной Раде комитет по разведке - это прямая четкая норма, прописанная в законе. Очевидно, это должно быть отдельным специальным решением Верховной рады Украины, - отметил Парубий, подчеркнув, что "это очень весомый и решительный шаг для реформирования Вооруженных сил Украины и адаптации украинского законодательства к стандартам НАТО".

Вместе с тем глава парламента выразил надежду, что на том саммите будут приняты решения, важные для интеграции Украины в НАТО.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, президент Украины Петр Порошенко заявил, что закон о нацбезопасности дает новые возможности для военно-технического сотрудничества с союзниками Украины, прежде всего со США.


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