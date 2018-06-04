Порошенко в Испании встретился с королем Фелипе VI - ФОТО

Во время встречи глава государства ознакомил короля Испании с развитием ситуации в аннексированном Крыму и на оккупированном Донбассе. Как сообщает пресс-служба президента Украины, Порошенко также выразил надежду на содействие испанской стороны в освобождении украинских заложников и политических заключенных, которые незаконно удерживаются в России.

Он также заверил, что высоко оценил поддержку Испанией суверенитета и территориальной целостности Украины в противодействии российской агрессии. В свою очередь король Фелипе VI отметил четкую позицию Украины в поддержку единства Испании.

Собеседники отметили, что за более чем 25 лет с момента установления дипломатических отношений между Украиной и Королевством Испания основными принципами, которые характеризовали двустороннее взаимодействие, были дружба и взаимное уважение.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Порошенко в понедельник находится с визитов Испании. Сегодня президент провел встречу с премьер-министром Испании Педро Санчесом. По его словам, Украины и Испании договорились о совместной активизации сотрудничества по различным направлениям.