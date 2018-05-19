13:56 19.05.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Порошенко провел очередные ротации в сетке РГА

Президент Украины Петр Порошенко назначил главой Хмельницкой областной государственной администрации назначен Вадима Лозового. Об этом передает пресс-служба главы государства. 

Порошенко провел очередные ротации в сетке РГА

Таким образом, своей должности лишился Александр Корнийчук, который ранее также по указу президента руководил областью. Порошенко заверил, что Корнийчук без работы не останется, у него появятся новые обязанности в президентской команде.

"Желаю наилучших успехов теперешнему главе РГА, ведь успех общины в области теперь будет зависеть и от него", - подытожил украинский лидер.

Личность Лозового в Украине довольно известна. Он является заместителем генерального директора ООО "Эпицентр" В. Гереги.

В свое время он был главой постоянной комиссии областного совета по вопросам экономического развития, промышленности, предпринимательства, энергетики, транспорта и связи. 

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно президент Украины Петр Порошенко ввел новую должность в структуре Генеральной прокуратуры Украины. Для обеспечения сотрудничества с Европейской организацией по вопросам юстиции указом президента №128/2018 введена должность прокурора по связям для Евроюста. 


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