Порошенко провел очередные ротации в сетке РГА

Таким образом, своей должности лишился Александр Корнийчук, который ранее также по указу президента руководил областью. Порошенко заверил, что Корнийчук без работы не останется, у него появятся новые обязанности в президентской команде.

"Желаю наилучших успехов теперешнему главе РГА, ведь успех общины в области теперь будет зависеть и от него", - подытожил украинский лидер.

Личность Лозового в Украине довольно известна. Он является заместителем генерального директора ООО "Эпицентр" В. Гереги.

В свое время он был главой постоянной комиссии областного совета по вопросам экономического развития, промышленности, предпринимательства, энергетики, транспорта и связи.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно президент Украины Петр Порошенко ввел новую должность в структуре Генеральной прокуратуры Украины. Для обеспечения сотрудничества с Европейской организацией по вопросам юстиции указом президента №128/2018 введена должность прокурора по связям для Евроюста.