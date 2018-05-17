08:59 17.05.2018 | Политика | Новости
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Израиль нанес удары по объектам ХАМАС в секторе Газа

Истребители военно-воздушных си Израила нанесли удар по террористическим целям ХАМАС в северной части сектора Газа.

Израиль нанес удары по объектам ХАМАС в секторе Газа

Израильская армия поразила четыре здания, инфраструктуру террористов в военном комплексе. Еще три цели были объектами по производству оружия.

Об этом говорится в информации армия Израиля, опубликованной в четверг, 17 мая, в Twitter. Напомним, накануне танк израильской армии атаковал два военных поста ХАМАС в южной части сектора Газа. Во время операции ни один из военных Израиля не пострадал.

Вместе с тем по данным на 15 мая число жертв среди палестинцев в результате столкновений с израильскими военными на границе Израиля и сектора Газа достигло 58 человек.

Более 2700 человек получили ранения в результате обстрелов либо слезоточивого газа или другого оружия.

Как сообщал УРА-Информ, в Министерстве иностранных дел Турции вызвали посла Израиля в Анкаре. Вскоре Израиль объявил о высылке консула Турции. Причиной взаимной высылки дипломатов Израиля и Турции стали протесты палестинцев против открытия посольства США в Иерусалиме как в столице Израиля.


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