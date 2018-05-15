13:30 15.05.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Президент заверил, что Украина очень близка к получению автокефалии

Государство в данный момент пребывает в весьма близком положении к получению Томоса о начале единой поместной автокефальной церкви.

Президент заверил, что Украина очень близка к получению автокефалии

Об этом сообщает президент Украины Петр Порошенко во время рабочего визита в Киевскую область.

Как отметил глава страны, никто не верил в то, что удасться собрать голоса в Верховной Раде за семь дней. Тем более, что участники всех украинских церквей сойдутся за одним столом и одобрят его обращение.

Он выразил надежду, что Бог поможет украинцам вскоре одержать Томос о единой поместной автокефальной церкви.

При этом дату Синода Константинопольского патриархата, на котором будет обсуждаться вопрос предписания автокефалии Православной Церкви в Украине, перенесена на июнь 2018 года.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", президент Украины Петр Порошенко провел встречу с президентом Парламентской ассамблеи ОБСЕ Георгием Церетели.


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