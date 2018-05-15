Президент заверил, что Украина очень близка к получению автокефалии

Об этом сообщает президент Украины Петр Порошенко во время рабочего визита в Киевскую область.

Как отметил глава страны, никто не верил в то, что удасться собрать голоса в Верховной Раде за семь дней. Тем более, что участники всех украинских церквей сойдутся за одним столом и одобрят его обращение.

Он выразил надежду, что Бог поможет украинцам вскоре одержать Томос о единой поместной автокефальной церкви.

При этом дату Синода Константинопольского патриархата, на котором будет обсуждаться вопрос предписания автокефалии Православной Церкви в Украине, перенесена на июнь 2018 года.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", президент Украины Петр Порошенко провел встречу с президентом Парламентской ассамблеи ОБСЕ Георгием Церетели.