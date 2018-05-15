Савченко просит госохрану своей семье

Такое заявление нардеп сделала во время заседания Шевченковского районного суда Киева во вторник, 15 мая. Как утверждает Савченко, она хочет воспользоваться статусом народного депутата, поэтому будет писать заявление на предоставление своей семье охраны из-за многочисленных угроз в их адрес.

Вместе с тем Надежда Савченко считает, что СБУ заставляет свидетелей провоцировать ее помощников и близких на преступления.

"Должна заявить, что свидетели находятся под давлением СБУ. Они находятся под давлением и вынуждены в дальнейшем выполнять их работу, как агенты, не смотря на то, что работниками СБУ они не являются", - добавила подозреваемая.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", задержанного народного депутата Надежду Савченко покинула сторона защиты в лице адвокатов Олега Соловья и Дмитрия Бугая. Ей инкриминируется подготовка терактов и попытка государственного переворота.