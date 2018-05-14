На выборах в Ираке обгоняет оппонентов бывший глава антиамериканского восстания

Об этом сообщает ВВС.

Выборы 12 мая 2018 года были первыми после окончательного свержения "Исламского государства", в конце 2017 года. По последним данным, "Альянс революционеров за реформы", которым руководит Муктада ас-Садр, занимает первое место среди всех голосов выборцев.

Ему уступила коалиция "Победа", в которой состоят шиитские исламисты и взаимосвязанные с Ираном ветераны войны против "Исламского государства". Главой коалиции выступает лидер военной организации "Бадр" Хади Аль-Амири.

У третьего претендента, альянса премьера Хайдера аль-Абаде вышло, начиная 2014 года, вышло освободить государство почти полностью от боевиков "Исламского государства". В случае, если он одержит победу, эксперты прогнозируют взаимодействие Ирака и США.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", в ходе парламентских выборов в Ираке боевики террористической организации "Исламской государство" организовали три спланированных нападения.