В Дании ушли в отставку два министра

Об этом сообщает The Local.

Пинд подчеркнул, что оставляет политику в связи с тем, что тратит на нее слишком большое количество энергии и тонуса.

Министерская карьера Ларсена была несколько сомнительной и противоречивой. В 2017 году его чуть не уволили из-за скандала с квотами на рыбалку, когда его мнение вызвало сомнения в необходимом уровне квалификации министра.

Премьер-министр Дании подтвердил данные об отставке двоих министров и добавил, что 2 мая представит новых кандидатов.

Напомним, как ранее собщал "УРА-Информ", президент Румынии Клаус Йоханнис призвал главу правительства Виорику Денчиле уйти в отставку.