13:31 02.05.2018 | Политика | Новости
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В Дании ушли в отставку два министра

В Дании Министр образования и науки Сорен Пинд и министр по вопросам продовольствия и окружающей среды Есбен Ланде Ларсен приняли решение отказаться от своих постов и оставить политику страны.

В Дании ушли в отставку два министра

Об этом сообщает The Local.

Пинд подчеркнул, что оставляет политику в связи с тем, что тратит на нее слишком большое количество энергии и тонуса.

Министерская карьера Ларсена была несколько сомнительной и противоречивой. В 2017 году его чуть не уволили из-за скандала с квотами на рыбалку, когда его мнение вызвало сомнения в необходимом уровне квалификации министра.

Премьер-министр Дании подтвердил данные об отставке двоих министров и добавил, что 2 мая представит новых кандидатов. 

Напомним, как ранее собщал "УРА-Информ", президент Румынии Клаус Йоханнис призвал главу правительства Виорику Денчиле уйти в отставку.


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