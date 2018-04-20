07:29 20.04.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Украина готова присоединиться к Центру НАТО по энергетической безопасности

Украина готова до конца года присоединиться к Центру передового опыта НАТО по энергетической безопасности.

Украина готова присоединиться к Центру НАТО по энергетической безопасности

Центр готов принять украинского эксперта для обмена опытом. В частности, это касается учений в контексте оборонных аспектов в сфере энергетической безопасности, а также разработки и издания совместных аналитических публикаций.

Об этом в четверг вечером, 19 апреля, во время посещения Центра Литвы заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе.

В свою очередь директор Центра Гинтарас Багдонас заверил, что готов расширить сотрудничество Центра НАТО с Украиной по различным перспективным направлениям.

По его словам, Центр готов принять украинского эксперта для обмена опытом в области энергетической безопасности и участия в совместных проектах. Рад буду поприветствовать украинский флаг возле Центра НАТО, - сказал Гинтарас Багдонас.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, председатель Военного комитета НАТО, чешский генерал Петр Павел во время визита в Украину отметил, что военный комитет НАТО готов в дальнейшем оказывать поддержку Украине, в частности что касается вопросов предоставления оружия.


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