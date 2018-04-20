Президент согласен, что досрочные выборы приведут к дестабилизации в Украине, - Парубий

Досрочных выборов не будет. Впереди будет работа, системная и непростая. Такое мнение в четверг вечером. 19 апреля, в эфире одного из украинских телеканалов заявил председатель парламента Андрей Парубий.

По его мнению, "паралич" системы власти и работы Верховной Рады в случае досрочных выборов - одна из худших услуг для украинской обороноспособности.

Вместе с тем на вопрос журналистов, известно ли ему мнение президента Парубий заверил, что позиция президента идентична его позиции - это способ дестабилизации и, самое главное, это введение в паралич страны на более продолжительный период.

Такая дестабилизация была бы выгодна больше всего агрессору, - заверил он, добавив, что в Украине некоторые силы хотели бы досрочные выборы.

Только скажу, не называя эти силы, им не удастся поставить свой личный интерес выше интересов государства. Их интриги и попытки разбалансировать страну не будут иметь никакого успеха. Это я говорю как председатель Верховной Рады, - заявил глава парламента.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, ранее спикер Верховной Рады Украины Андрей Парубий утверждал, что нет никаких оснований для проведения внеочередных выборов. По словам спикера, в межсезонье осени и весны всегда в обществе наблюдается желание инициировать выборы, особенно подобными настроениями пользуются некоторые депутаты-популисты, которые раскачивают политическую ситуацию внутри страны.