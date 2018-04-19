В Беларуси задействовал "жесткий" контроль за интернет СМИ

Об этом сообщает местное издание Белорусский партизан.

Отмечается, что таким образом вводятся правки в закон для "сетевых изданий", которые теперь обязаны стать юридическими лицами, с юридическим адресом в помещении нежилого фонда и редактором, имеющим белорусский паспорт и не менее чем пятилетний стаж работы на руководящих постах в СМИ.

Однако, в данное время изданиям разрешили не регистрироваться, но в этом случае владельцы и репортеры таких интернет-ресурсов не признаются журналистами. Таким образом, они не имеют права на получение и защиту источника информации, а при появлении на массовых акциях приравниваются к демонстрантам.

Также новые нормы вводят обязательную идентификацию лиц, размещающих материалы или комментарии на любых сайтах и форумах.

Президент Беларуси Александр Лукашенко, заявил, что задача нового закона о СМИ - защитить людей от деструктивной информации.

"СМИ - это святое. И если государство может держать в руках эти СМИ - финансируя, поддерживая и прочее, особенно электронные, - государство это должно делать. Это очень государственное дело. А если частные, то мы должны так договориться с частником, чтобы он обязательно соблюдал свою договоренность", - подчеркнул Лукашенко.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Московский городской суд в России отклонил апелляцию защиты украинского журналиста Романа Сущенко на продление его ареста. В своем посте адвокат написал, что апелляционная жалоба на срок продления содержания под стражей Сущенко Московским городским судом отклонена.