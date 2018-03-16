Премьер Словакии официально ушел в отставку - ФОТО

Это случилось на фоне скандала, разгоревшегося в стране после убийства журналиста-расследователя Яна Кучака и его невесты. Как сообщает Associated Press, президент Словакии Андрей Киска принял заявление об отставке премьер-министра.

Он также поручил вице-премьер-министру Петеру Пеллегрини сформировать новое правительство. В отставку также подали министры правительства Фицо. Вместе с тем до формирования нового правительства все они будут исполнять свои обязанности.

Сам Фицо, в частности, заявил, что создание нового правительства - это правильный шаг, поскольку досрочные выборы не принесут никакой стабильности.

Он также заверил, что не намерен уходить из политики.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в четверг, 15 марта, глава государства Словакии Андрей Киска одобрил, предложенную накануне премьер-министром страны Робертом Фицо, отставку правительства. Президент передал мандат на формирование нового правительства однопартийцу Фицо - Петеру Пеллегрини.